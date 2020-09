W Ustce spłonęło porsche. Właściciel wyznacza nagrodę [ZDJĘCIA]

Około godz. 3 w nocy kilka jednostek straży pożarnej interweniowało na ulicy Przylesie w Ustce. Zostali wezwani do stojącego w płomieniach sportowego porsche. Choć straż szybko przyjechała na miejsce, to ogień zdążył strawić już przód pojazdu, zniszczyć maskę, szybę i nadkola.

Właściciel auta nie ma wątpliwości.

- To było podpalenie - mówi pan Grzegorz. - Tak przypuszczali strażacy, tak orzekł biegły. Prawdopodobnie użyto rozpałki do grilla. Kiedy obudzono mnie w nocy, auto stało już w płomieniach.

Według wstępnych szacunków ogień zniszczył luksusowe porsche, którego wartość to około 95 tysięcy złotych. Właściciel auta prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy lub sprawców. Wyznaczona nagroda to pięć tysięcy złotych. Telefon do pana Grzegorza to 607-851-333.

Nie były to jedyne zniszczenia, które spowodował ten pożar. Porsche zaparkowane było na miejscu parkingowym między innymi autami. Jak informuje straż pożarna, ogień uszkodził też stojącego obok fiata i bmw.