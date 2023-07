W Ustce trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023. Dzisiaj kolejny koncert

Co wirtuoza sprowadza już po raz kolejny do Ustki?

- Wszędzie tam, gdzie jest inicjatywa, aby propagować muzykę organową – a tutaj to robi mój absolwent, jeden z najbardziej utalentowanych moich studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina - to podchodzę do tego z szacunkiem – mówi prof. Andrzej Chorosiński. - Organy Voelknera należą do zabytkowych instrumentów tego regionu i są bardzo ciekawym instrumentem. Gratuluję, że w Ustce powstał festiwal organowy i niechaj trwa jak najdłużej.