W Ustce złodziej ukradł pieniądze z samochodu. Wpadł w ręce policji

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek wieczorem. Do policjantów patrolujących centrum Ustki podbiegł mężczyzna, który poinformował mundurowych o kradzieży, do której doszło kilka minut wcześniej.

- Sprawca miał ukraść pieniądze z zaparkowanego na jednym z parkingów samochodu. Mężczyzna uciekł, jednak został zauważony przez właściciela samochodu, który od razu poinformował o tym napotkany w centrum Ustki policyjny patrol. Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Ustce szybko ustalili rysopis złodzieja oraz kierunek jego ucieczki – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Mundurowi dokładnie sprawdzili rejon centrum Ustki i po kilku minutach w jednym ze sklepów zauważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi podawanemu przez zgłaszającego. 30-letni mieszkaniec Ustki, miał przy sobie skradzione wcześniej kilkaset złotych. Został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, gdzie policjanci prowadzili z nim dalsze czynności procesowe.

Pokrzywdzony mężczyzna odzyskał pieniądze. Ustczanin usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.