Warto posłuchać, jak grają i  śpiewają przyszli wirtuozi. Na dwa koncerty zaprasza słupska szkoła muzyczna

Festiwal Mazanki

Z kolei w sobotę, 18 maja, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza na koncert finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024”. Odbędzie się on w sali kameralnej szkoły muzycznej przy ul. Szczecińskiej 106, początek o godzinie 10. Wydarzenie adresowane jest do starszych przedszkolaków, uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych Słupska i powiatu słupskiego. Jego celem jest popularyzacja piosenek ludowych. Młodzi artyści przedstawią różnorodny repertuar od muzyki rozrywkowej do muzyki klasycznej włącznie. W programie znajdą się między innymi układy ruchowe w wykonaniu dzieci klas 1 – 3 PSM I stopnia oraz uczennic specjalności rytmika PSM II stopnia. Będą to interpretacje znanych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej z towarzyszeniem światła i dźwięku. W repertuarze klasycznym i rozrywkowym usłyszymy ciekawe interpretacje znanych piosenek w wykonaniu uczennic specjalności wokalistyka PSM II stopnia. Wystąpi również chór i szkolna orkiestra z ciekawymi aranżacjami znanych przebojów muzyki rozrywkowej.