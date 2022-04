Wąsy, meblościanka i fiat 126 p. Powrót do PRL-u. Na szczęście po spektaklu wracamy do współczesności

Na scenie trzepak, blok z wielkiej płyty, ławeczka, ława przykryta bieżnikiem i, przede wszystkim, meblościanka na wysoki połysk, która, jak w Narnii, jest portalem między współczesnym kapitalizmem i okresem PRL-u. Dwójka młodych ludzi decyduje się na reportersko-socjologiczny eksperyment. Przeniosą się w czasie, próbując żyć w 1981 roku. On zapuszcza wąsy i przywdziewa dżinsowy mundurek, ona robi sobie trwałą i ubiera się w bezkształtne ciuchy z epoki. Żegnajcie komórki, laptopy i Internet. Nie zrobią sobie w nowej scenerii selfie i nie puszczą na FB i Instagramie. Będą za to wielogodzinne kolejki po to, co rzucili do sklepów, kość wołowa spod lady, wyłączenia prądu i PRL-owska szarość i bylejakość.

Na scenie ani szaro, ani byle jako jednak nie jest. Przeciwnie, skecze sytuacyjne przeplatane publicystką wywołują u publiczności wybuchy śmiechu. A momentami też refleksje: co straciliśmy, zyskując pełne półki w sklepach; co ze świata PRL-u przenieśliśmy w bagażu homo sovieticusa?; dlaczego cieszy nas widok przedmiotów z tamtych lat, ale żyć to już by się tak na nowo nie dało?