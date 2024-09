Wciąż pamiętamy! 44. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Jak co roku, wspólne odśpiewano Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, nie zabrakło również okolicznościowych przemówień.

To prawdziwy dzień zadumy i refleksji. Dziś (sobota) w Słupsku zorganizowano Dzień Solidarności i Wolności. Obchody związane były z 44. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność.

W końcu sierpnia 1980 roku, po fali strajków, która rozlała się po Polsce, po raz pierwszy w dziejach bloku komunistycznego przedstawiciele społeczeństwa zmusili władze do negocjacji oraz do wyrażenia zgody na ich postulaty. 30 sierpnia w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu Zdroju i 11 września w Dąbrowie Górniczej peerelowski rząd przystał na żądania komitetów strajkowych, w tym na zgodę na powołanie samorządnych związków zawodowych (NSZZ Solidarność), ograniczenie cenzury, powrót do pracy osób represjonowanych za udział w wydarzeniach Grudnia'70 i Czerwca'76, czy reformę znajdującej się w głębokiej zapaści gospodarki.