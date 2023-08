Wczasy w PRL-u nad morzem. Tak to kiedyś wyglądało [zdjęcia]

Ułatwienia w otrzymaniu wczasów nad morzem w latach 40. I 50. mieli też robotnicy z dużych zakładów przemysłowych. To także służyło propagandzie, która pokazywała, że władza ludowa troszczy się o pracowników.

Powstała nawet specjalna instytucja (w 1949 r.) zajmująca się organizowaniem wypoczynku ludziom pracy. Był to Fundusz Wczasów Pracowniczych (FWP), który otrzymał monopol na tego typu usługi.

Jak czytamy w Wikipedii, praktyce FWP miał też znaczenie polityczne, do np. zakupu wczasów lub pobytu w ośrodkach wypoczynkowych nie wystarczała rezerwacja oraz zapłacenie oczekiwanej kwoty. Dodatkowo wymagane skierowanie udzielane przez FWP. Pełniło ono funkcję promesy, a udzielenie skierowania mogło zależeć od przynależności partyjnej, oceny danego zakładu pracy, odpowiedniej postawy obywatelskiej (czyli nie mieszania się do polityki), wolnych miejsc, czy wykorzystania urlopu poprzednio. Dodatkowo do najbardziej atrakcyjnych miejsc skierowania, według swojej własnej decyzji przyznawały rady zakładowe. Pierwszeństwo mieli zazwyczaj członkowie PZPR.