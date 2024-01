Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień

Inwestycję realizować będzie PKP. Budowa nowego wiaduktu jest konieczna, by ruch pociągów w kierunku Kobylnicy odbywał się sprawniej. Władze miejskie przygotowują się natomiast do zmian w ruchu drogowym i zapowiadają, że przez około siedem miesięcy przejazd ulicą Szczecińską pod wiaduktem będzie niemożliwy.

- PKP przystąpi do przebudowy tego wiaduktu, a to oznacza wyłączenie wszystkich czterech pasów ruchu. Przejazd od ul. Tuwima na wysokości ul. Kołłątaja będzie niemożliwy. W tej chwili wykonawca przygotowuje koncepcję organizacji ruchu – mówi prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka. - Prace będą trwały długo – siedem miesięcy. Przez siedem miesięcy będziemy musieli przestać myśleć o tym, że jedziemy przez Szczecińską pod wiaduktem. To będzie utrudnienie i wyzwanie dla miasta, by poprowadzić komunikację zbiorową.