Wichura połamała drzewa, przewalała płoty i pozrywała plakaty wyborcze [ZDJĘCIA]

- Na obszarze działań naszej komendy od piątku od godziny dziewiątej wieczorem do rana odnotowaliśmy 30 zdarzeń związanych ze skutkami silnego wiatru – mówi mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. - To głównie powalone drzewa i połamane gałęzie. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Wichura ustaje.

Wichura rozszalała się w środku nocy z piątku na sobotę. Jej porywy na Wybrzeżu dochodziły do 110 kilometrów na godzinę. Dmuchało prawie z wszystkich kierunków. Od północy do 5 rano wiał południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni, a nad ranem na północno-zachodni.

W sobotę po południu na Bałtyku wiatr nieco ucichł.

- Najgorzej było o godzinie czwartej nad ranem. Na szczęście w porcie nie ma żadnych szkód. Wiatr wiał z siłą 9 stopni w skali Beauforta, a stan morza wynosił 6-7 stopni. W kanale portowym w Ustce stan wody wynosił 555 centymetrów, czyli nie osiągnął stanu ostrzegawczego - 570 centymetrów – mówi st. bosman portu Tomasz Lisiński z Kapitanatu Portu w Ustce. - Do godziny 1 w nocy w niedzielę powieje z północnego zachodu z siłą 5-6, w porywach 7, a początkowo 8 stopni w skali Beauforta. Jednak na następne 12 godzin prognozy przewidują wzrost. Wiatr będzie wiał z siłą 6-8, a w porywach 9 stopni.

Jesienna wichura tak łatwo nie odpuszcza. Według ostrzeżenia wydanego przez Stanisława Sikorskiego, podinspektora Centrum Monitoringu Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, pierwszy stopień zagrożenia silnym wiatrem obowiązuje w niedzielę 8 października od 1 w nocy do godziny 17.

Należy pozamykać okna, pousuwać rzeczy z balkonów, parapetów i ogrodów. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków. Najlepiej nie wychodzić z domu, a jeśli jest to konieczne, to należy unikać przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.