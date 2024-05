Wieczornica w Duninowie. Konstytucja 3 Maja, święta i wiele innych atrakcji

- Chociaż zainteresowania badawcze prelegentki skupiają się głównie na polskiej myśli politycznej XX wieku oraz historii regionalnej, a szczególnie powojennym dziejom ludności zwanej słowińską, której efektem jest wydanie książki "Ostatni Mohikanie", to temat trzeciomajowej Konstytucji został omówiony w sposób niezwykle interesujący – podkreśla organizator.

- Od pewnego czasu rocznicowym obchodom towarzyszy wykonywanie patriotycznych pieśni. Jak zwykle akompaniował niezawodny Jakub Szwiec z Możdżanowa, którego wokalnie wspierała niezwykle utalentowana Agata Frankiewicz z Zaleskich. Muzycy wprawili uczestników spotkania w wyśmienity nastrój. Były pytania do prelegentki, a także masa wspomnień z obchodów pierwszomajowych w PRL-u. Jednym z gości, który podzielił się swoimi wspomnieniami, był Kazimierz Adach, brązowy medalista olimpijski, mieszkaniec Pęplina. Serca uczestników uroczystości skradły dzieci - Beniamin Szwiec śpiewając "Moją ojczyznę" oraz Oliwier Maciąg recytując "Ojczyste barwy" – relacjonuje Zbigniew Podolak. - Ważnym elementem wydarzenia była recytacja wierszy, odwołujących się do wartości patriotycznych i narodowych w wykonaniu ich autorki Danuty Kmiecik z miejscowości Zaleskie.

Pani Danuta pisze wiersze od 20 lat. Ma na koncie jeden wydany tomik. Drugi, sfinansowany przez gminę Ustka, wkrótce ukaże się pod tytułem "To moja bajka".

- Wiersze Danuty Kmiecik cechuje niebywały humor. W zabawnych historyjkach poznamy między innymi losy bociana, koguta, kreta czy nornicy. Nie są to jednakże bajki dla dzieci – recenzuje Zbigniew Podolak. - Zapewniamy, że z wierszy tryska feeria barw, ironia, żart oraz zachwyt nad pięknem otaczającej nas natury. Już dzisiaj gorąco zachęcamy do udziału w majowych spotkaniach z autorką.