Wielka parada Ustka Charlotta Sailing Days. Żeglarze mają moc!

W sobotę ustczanie i turyści mogli podziwiać paradę młodych żeglarzy, biorących udział w wydarzeniu Ustka Charlotta Sailing Days. W rytm Usteckiej Orkiestry Dętej pełna wigoru, entuzjastyczna parada przeszła Bulwarem Portowym i ulicami miasta, by dotrzeć na Promenadę Nadmorską. To znak, że żeglarstwo nie omija kurortu na Bałtykiem i zagościło tu na dobre.

Uroczyste otwarcie regat nastąpiło w sobotę po paradzie. Otworzyli je żeglarze i władze miasta.

Teraz przed żeglarzami dni pełne sportowych emocji i pasji. Zakochani w wietrze i wodach Bałtyku zmagają się w różnych konkurencjach. W programie regat do 15 sierpnia znajdują się nie tylko Mistrzostwa Europy Juniorów i Masters klasy Europa, ale także wiele innych ciekawych wydarzeń. To Międzynarodowe Mistrzostwa PHCA-HC 14 i 16, Morskie Mistrzostwa klasy Top Cat, Puchar Polski klas 505, Micro, Open Skiff. Ustka Charlotta Sailing Days to okazja do śledzenia niezwykłych zmagań na wodzie oraz wsparcia utalentowanych żeglarzy.

Organizatorami regat Ustka Charlotta Sailing Days są Klub Żeglarski ProSport, miasto Ustka oraz Dolina Charlotty Resort & SPA. Organizatorzy podkreślają, że jednym z kluczowych partnerów wydarzenia jest PGE Baltica Sp. z o.o., który jako strategiczny sponsor znacząco przyczynił się do sukcesu i organizacji tych prestiżowych zawodów.

Warto przypomnieć, że pierwsze jachty przypłynęły do Ustki już w 1945 roku, gdy powstał tu Centralny Ośrodek Morski Ligi Morskiej. Miasto ma więc ogromną tradycję.