Wielki kredyt na koniec kadencji. Bytów zaciągnie 14,8 mln złotych długu

Ponad 14 milionowy kredyt

Kredyt ma wynieść aż 14,6 milionów złotych. Jak czytamy w uchwale - pieniądze te są niezbędne do sfinansowania wielu zadań inwestycyjnych, a przede wszystkim mają być tak zwanym wkładem własnym. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie do końca 2031 roku. Przewidywany stan zadłużenia gminy blisko 30 milionów złotych, co stanowi 17,91 proc. do planowanych dochodów gminy.

Kredyt zapewni dalszy rozwój Bytowa?

- Na ostatniej sesji zapewniliśmy finansowanie dla wielu ważnych przedsięwzięć - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Należą do nich m.in. budowa obwodnicy Bytowa - drogi łączącej ulicę Lęborską przez Przyborzyce do Świątkowa, modernizacja ul. św. Mikołaja w Niezabyszewie, budowa ciągu pieszo-rowerowego z Dąbia do Gostkowa, remont części hotelowej zamku, budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie. Póki co musieliśmy dać sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości do 14,8 mln zł na pokrycie wkładu własnego do realizacji tych zadań. Na szczęście sytuacja finansowa gminy Bytów jest bardzo dobra. Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosiło zaledwie 15 mln zł, czyli 9,52 proc. ogółu osiągniętych dochodów. Jest to jeden z najniższych wyników w powiecie. Rekordziści mają nawet 39 proc. zadłużenia. Jeszcze korzystniej przedstawia się sytuacja finansowa gminy Bytów na tle miast sąsiednich, gdzie zadłużenie wyniosło od 15 proc. w Człuchowie, aż do niemal 40 proc. w Kartuzach i Chojnicach. Bardzo niski wskaźnik zadłużenia gminy Bytów, to efekt ostrożnej polityki finansowej w minionych dwóch kadencjach i przygotowywania się do realizacji dużych inwestycji w ramach KPO. Na wiele zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2024 uzyskaliśmy dofinansowanie pozabudżetowe. Wymagają one jednak wniesienia tzw. wkładu własnego. Na jego pokrycie przeznaczane są dochody własne, a w przypadku ich chwilowego braku można posłużyć się pieniędzmi z kredytu. Mam nadzieję, że z możliwości zaciągnięcia tego kredytu nie skorzystamy, lub że zaciągniemy go w niższej wysokości. Tak jak to było w roku ubiegłym, gdy pomimo zgody Rady Miejskiej na zaciągniecie kredytu w wysokości do 15 mln zł, nie skorzystaliśmy w ogóle ze wsparcia bankowego. Na początku roku budżetowego, zarówno wysokość dochodów jak i koszty inwestycji są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Chcąc jednak przystąpić do ogłaszania kolejnych przetargów niezbędne jest zagwarantowanie finansowania.