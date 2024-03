Wiosna! Wiosna! A kiedy przyjdzie ta prawdziwa?

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w Słupsku i nad morzem nie był łaskawy dla witających tę porę roku. Mokro, pochmurno, chłodno. To jednak nie przeszkadzało przedszkolakom, które głośno witały wiosnę na słupskich bulwarach. „Wiosna! Wiosna! Witaj, wiosenko!” - wykrzykiwały. Cały wesoły orszak z marzanną powędrował wzdłuż rzeki, by zgodnie z tradycją pożegnać zimę. Miejmy więc nadzieję, że najmłodsi słupszczanie przywołali nową porę roku do porządku – by się rozchmurzyła i ociepliła.

Jednak według ostatnich prognoz prawdziwa wiosna zmierza w naszym kierunku wolnym krokiem. W ciągu najbliższych godzin i w weekend na pogodę nad morzem oddziaływać będzie układ niskiego ciśnienia i system frontów atmosferycznych. Będą temu towarzyszyć opady na przemian ze słońcem. Możemy spodziewać się deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem czy krupy śnieżnej. Lokalnie mogą pojawić się burze.