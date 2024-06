Włamywacz ze Smołdzina w rękach dzielnicowych

- We wtorek w trakcie służby obchodowej w podległym rejonie służbowym dzielnicowi z Posterunku Policji w Smołdzinie ustalili, że mogło dojść do włamania do jednego z domków letniskowych na terenie gminy – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Policjanci zweryfikowali tę informację, która się potwierdziła, a następnie nawiązali kontakt z właścicielem posesji, na której znajduje się domek letniskowy.

Dzielnicowi ustalili, że do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, a włamywacz uszkodził kratę i wybił okno.

- Łupem złodzieja miały paść znajdujący się w domku alkohol oraz dwie lornetki. Łączne straty, jakie poniósł właściciel posesji, to blisko 3 tysiące złotych. Dzielnicowi wykorzystali swoją wiedzę dotyczącą rejonu służbowego i szybko ustalili tożsamość mężczyzny, który mógł mieć związek z tą sprawą. Już kolejnego dnia policjanci zapukali do drzwi 38-latka z gminy Smołdzino, w którego mieszkaniu znaleźli skradzione lornetki. Pomimo szybkiej reakcji dzielnicowych i skutecznego dotarcia do sprawcy włamania na odzyskanie alkoholu było już za późno, 38-latek zdążył go wypić – relacjonuje oficer prasowy.

Mężczyzna został zatrzymany, a po sprawdzeniu go w policyjnym systemie informatycznym policjanci ustalili, że jest on poszukiwany do odbycia kary 15 miesięcy pozbawienia wolności w związku z wcześniejszymi kradzieżami i włamaniami. Po przesłuchaniu i przedstawieniu mu zarzutu popełnienia kolejnego przestępstwa 38-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę pozbawienia wolności, czekając na kolejny akt oskarżenia.