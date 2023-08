Wojskowy piknik w Ustce. Armia jest modna. Zostań żołnierzem!

Jak zostać marynarzem czy lotnikiem? Co to jest zestaw rakietowy „Grom”? Do czego służy poligon? Na takie łatwe i trudniejsze pytania odpowiadali ustczanom i turystom żołnierze z Garnizonu Ustka, którzy świętowali, promując swoje formacje, a przede wszystkim zachęcając do wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Duże zainteresowanie i dzieci, i dorosłych budził zestaw rakietowy „Grom”, z którego można wystrzelić na odległość ponad pięciu kilometrów. Sporo ważącą i mierzącą broń, bo prawie 17 kilogramów i 1,7 metra, wielu chętnych próbowało najpierw utrzymać, a później z niej wycelować. Oczywiście „na sucho”.

Dzieci zmagały się z symulatorem lotu. Może w jakiejś głowie zakiełkowało marzenie o lotnictwie. Takie testy w końcu przechodzą przyszli podniebni żołnierze. Symulator, nie taki łatwy w obsłudze, pozwalał na szybki start, kręcenie beczek, bezpieczne lądowanie, ale też można było spowodować katastrofę lotniczą.