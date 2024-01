Wózkiem widłowym przeparkował pojazd innego kierowcy! Grozi mu 5 lat więzienia

Przeparkował auto... widłakiem

- Poszukując miejsca do zatrzymania pojazdu, kierowca zaparkował przy jednej z hurtowni w gminie Miastko - wyjaśnia Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - To jednak nie spodobało się właścicielowi obiektu, gdyż mężczyzna wówczas nie był jego klientem. Postanowił więc, że przestawi samochód. Posłużył mu do tego wózek widłowy, którym uniósł pojazd, a następnie przestawił w zupełnie inne miejsce.

Poinformowany o sytuacji właściciel audi natychmiast przyszedł na miejsce i usiłował odpalić pojazd. Okazało się, że nie jest to możliwe. Najprawdopodobniej podczas przestawiania samochodu wózkiem widłowym uległ on uszkodzeniu. Zaalarmował o sprawie policjantów oraz wstępnie wyliczył straty na około 20 tysięcy złotych. Wkrótce sprawca zniszczenia mienia zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat więzienia