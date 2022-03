Wspominamy działaczkę sportową Teresę Ziemecką

Pani Teresa prawie całe swoje życie poświęciła pracy w klubach i organizacjach sportowych w Słupsku. W resorcie sportu i kultury fizycznej przepracowała ponad 40 lat. Pracowała w klubach sportowych: Słupia i Czarni, Międzyspółdzielnianym Ognisku Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku Start, Powiatowym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, Wojewódzkiej Federacji Sportu. Od 1976 roku do 2001 roku związana była ze Słupskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej.

Wielu jeszcze żyjących działaczy sportowych, szczególnie tych z piłki nożnej, zawsze podkreślało Jej wzorową pracę. Była osobą niezwykle spokojną, pełną ciepła. Bardzo miła i sympatyczna w kontaktach służbowych. Sam o tym mogłem się przekonać, gdy przychodziłem między innymi do siedziby związku, który miał swoją lokalizację przy alei Henryka Sienkiewicza. Radziła sobie wspaniale w rozmaitych sytuacjach. W uznaniu za długoletnią i dobrą pracę wyróżniana była różnymi odznaczeniami resortowymi. Wszyscy ze środowiska nie tylko futbolowego pamiętają Jej dobroć, troskę o innych, przyjaźń, jaką bezinteresownie okazywała. Wiele osób korzystało z bogatego doświadczenia pani Teresy. Jej mąż Andrzej Ziemecki ma się dobrze. W tym roku 12 sierpnia skończy 90 lat (życzę tradycyjnych stu lat). Wspólnie w związku małżeńskim przeżyli prawie 50 lat (do tego pół wieku zabrakło tylko trzech miesięcy). Pan Andrzej też był znanym działaczem sportowym (między innymi trzy kadencje piastował funkcję prezesa Słupskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej). Rzadko już w dzisiejszych czasach można spotkać takie małżeństwa działające w sporcie. Warto więc czasami przypomnieć ludzi, którzy już odeszli z tego świata, a na pewno pozostali w pamięci żyjących. Jednym z nich jest niżej podpisany, który lubi wracać do wspomnień z dawnych lat i od czasu do czasu przypomnieć zasłużone i znane osoby z działalności sportowej w grodzie nad Słupią.