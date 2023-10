Wybory parlamentarne i ogólnopolskie referendum. Bytowianie głosują (ZDJĘCIA) Sylwia Lis

Dzisiaj (15 października) wcześnie rano otwarto w Bytowie lokale wyborcze. Mieszkańcy miasta ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Głosowanie trwa do wieczora - do godziny 21. Nie odnotowano incydentów wyborczych.