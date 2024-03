Wyjazd Czarnych do Włocławka

Czarnych po przegranej w ostatniej kolejce z Mistrzem Polski ze Szczecina czeka kolejne trudne wyzwanie. Anwil to obecny lider tabeli, ale też zespół, który od początku sezonu prezentuję najbardziej wyrównany poziom. Wystarczy wspomnieć, iż podopieczni Przemysława Frasunkiewicza, na 25 rozegranych spotkań tylko pięciokrotnie schodzili z parkietu pokonani.

We Włocławku dojdzie też do kilku sentymentalnych spotkań. Podstawowym centrem włocławian jest przecież znany i bardzo lubiany w Słupsku Kalif Young, który dwa sezonu temu co mecz podrywał słupskich kibiców z miejsc swoimi atomowymi wsadami. Koszykarzem Anwilu jest również Mateusz Kostrzewski, a trenerem Przemysław Frasunkiewicz - obaj Ci panowie w przeszłości reprezentowali zespół ze Słupska na ekstraklasowym poziomie.

W pierwszym spotkaniu między dwoma ekipami bezapelacyjnie lepszy okazał się obecny lider ligowej tabeli. Goście z Włocławka pokonali Czarnych na ich parkiecie 83 do 58, w pełni kontrolując drugą połowę spotkania.

Początek świątecznego starcia już w niedzielę (31 marca) o godzinie 17 30 we Włocławku. Transmisja od 17 20 na antenie Polsatu Sport.