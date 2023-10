Wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Duże pieniądze dla regionu

Wyniki ósmej edycji programu oznaczają, że na Pomorzu powstanie wiele inwestycji cennych dla lokalnej społeczności. Dla przykładu, to budowa krytej pływalni przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni (wsparcie 30 mln złotych), przebudowa ulicy Sobieskiego, na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Chopina w Sopocie (2 mln złotych).

Inwestycji nie zabraknie też w mniejszych miejscowościach. Dla przykładu, to modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Kołczygłowy (4,5 mln zł), budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lipnica (ok. 8 mln złotych) czy modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko (6,5 mln zł).

Gmina Gryfino doczeka się przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej (6,6 mln zł) i budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino (2,3 mln zł). Gmina Mieszkowice - rozbudowy oczyszczalni ścieków (1,8 mln zł). W powiecie kamieńskim czeka nas zaś przebudowa odcinków ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych pomiędzy miejscowościami Gostyniec i Pobierowo (11,8 mln zł).

Liczba inwestycji – tych większych, jak i mniejszych – jest imponująca. Wszystkie, co warto zaznaczyć, przekładają się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Warto przypomnieć, że pomoc płynie do terenów, przez ostatnie lata zaniedbanych. I tak, kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana została do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Te obszary zostały pominięte w procesie transformacji przez wcześniejsze władze. Do gmin i powiatów trafi 4,5 mld zł. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma ponad 2000 inwestycji. Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe.