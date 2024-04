Wypadek w Duninowie. Krew na roztrzaskanym samochodzie. Uczestnicy zbiegli [ZDJĘCIA] Bogumiła Rzeczkowska

W nocy z piątku na sobotę doszło do poważnego zdarzenia drogowego przed wjazdem do Duninowa od strony Ustki. W czasie wypadku audi wpadło do rowu. Policjanci nikogo nie zastali na miejscu zdarzenia.