Wyprawa do Torunia. Czarni powalczą o pierwszy wyjazdowy triumf

Chyba wszystkim osobą związanym ze słupskim klubem po ostatnim wygranym pojedynku z Legią spadł ogromny kamień z serca. Czarni co prawda nie zagrali idealnie, ale pokazali kilka ważnych cech - waleczności, nieustępliwość, a co najważniejsze potrafili wracać do meczu, kiedy przeciwnik potrafił zbudować solidną przewagę. Obecnie chyba największy problem - to podkoszowa gra koszykarzy Mantasa Cesnuskisa.

Szczególnie słabo wyglądają wydawało się pewniacy do gry w pierwszej piątce - Szymon Wójcik oraz Benas Griciunas. Wspólnym dorobkiem obu zawodników w starciu z ekipą z Warszawy było 5 punktów oraz 5 zbiórek, co jest wynikiem niedopuszczalnym. Zupełnie na przeciwnym biegunie jest zwyżkująca forma Vernersa Kosha, który przecież jako ostatni dołączył do słupskiej drużyny. Zawodnik znakomicie wpasował się w styl preferowany przez Mantasa Cesnuskisa. W ostatnim spotkaniu znakomici trafiał z dystansu, bardzo dobrze bronił oraz sprytnie wymuszał kolejne przewinienia przeciwników.