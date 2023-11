Wyróżnienie dla mieszkanki Ustki. 50 lat w służbie dla ludzi

Honorowe wyróżnienia „Daję radość” trafiają do instytucji, firm i osób, które z wielką serdecznością dostrzegają problemy osób niepełnosprawnych, potrafią im zaradzić, pomóc, ulżyć w codziennym życiu i w pokonywaniu różnych barier i sprawić przy tym radość.

Jak informuje Urząd Miejski w Ustce, Wanda Wysocka całe życie zawodowe poświęciła ludziom pracując jako pielęgniarka, we wrześniu 2023 roku obchodziła 50 lecie swojej pracy zawodowej. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu potrafi znaleźć indywidualne podejście do każdej osoby, którą obejmuje wsparciem. W roku 2019 została nominowana do nagrody „Pielęgniarka Roku” i nagrodzona dyplomem za zasługi dla społeczności.

Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce Wanda Wysocka współpracuje od wielu lat, ofiarując swój czas i umiejętności, osobom potrzebującym. Jest szczególnie zaangażowana w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Pochyla się nad tymi, którzy stracili wiarę we własne możliwości. Pani Wanda Wysocka poświęca swój czas prywatny osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych, kryzysowych.