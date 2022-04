Wysokie zwycięstwo KS Gryf. Słupszczanie bliżej czołówki (zdjęcia)

W 1. minucie sam na sam z Kornelem Kaniowskim wyszedł Dawid Wnuk Lipiński, ale poradził sobie w tej sytuacji słupszczanin. Następnie z dystansu strzelał Wiktor Ciechański. Gorzelak z kłopotami, ale obronił te uderzenia. Później dośrodkowywał Paweł Janikiewicz i piłka odbiła się od poprzeczki. Pierwsza bramka padła po strzale z rzutu wolnego. Mateusz Barszcz uderzył na bliższy słupek z 20 metrów, a piłka po rękach niepewnie interweniującego Wojciecha Gorzelaka wpadła do siatki. Następnie w polu karnym Jakub Kalinowski podał do Macieja Wanata, który podwyższył na 2:0. W 40. minucie po zamieszanie w stronę bramki uderzał Ciechański, ale niepotrzebnie przed linią dobijał Paweł Panek, który był na pozycji spalonej. Po przerwie po asyście Wanata z kilku metrów trafił Łukasz Kowalik, a chwilę później z dystansu strzelał Ilia Kozub, Gorzelak wypuścił piłkę i wbił piłkę do siatki Maciej Gajke. Kolejna bramka to podanie Jakuba Mondrzejewskiego w polu karnym i z 5 metrów trafił Wanat. W 80. minucie Jakub Kazior z 6 metrów trafił w poprzeczkę. Wynik ustalił Wiktor Ciechański, który zaatakował prawą stroną, wpadł w pole karne i trafił w długi róg.

- Chyba załapaliśmy odpowiedni rytm gry. To na pewno cieszy. Współczuję tylko Czarnej Dąbrówce, bo u nich było 9:0, a tutaj 6:0 i przyjęli od nas 15 bramek. Wiem, że trener gości ma swoje problemy kadrowe i tak to wygląda, a nie inaczej. Na pewno cieszy to, że strzelamy w końcu taka ilość bramek w meczach, bo z tym był problem. Nie zawsze byliśmy skuteczni na taką ilość bramek. Bardzo mnie też cieszy, że to kolejny mecz na zero z tyłu. Ciągle jesteśmy w grze. Bardzo mi na tym zależy, aby do końca rozgrywek być w grze, bo granie bez celu w tej lidze, to mija się z celem - mówił Tadeusz Żakieta, trener KS Gryf.

W innych meczach: Jantaria Pobłocie - Myśliwiec Tuchomie 1:1 (Dominik Stencel 63 - Adam Gross 42), Skotawia Dębnica Kaszubska - MKS Debrzno 2:1 (Michał Serkowski 30, Jakub Cech 37 - Krystian Szostek 44), Piast Człuchów - Wybrzeże Objazda 3:0 vo.

W tabeli prowadzi Sokół Wyczechy - 58 punktów przed MKS Debrzno - 51, Startem Miastko - 49 i KS Gryf Słupsk - 48.