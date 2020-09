Wyspa Młyńska do końca listopada ma zamienić się w park gier i miejsce relaksu

Wybrano wykonawcę przebudowy lasku na „Wyspie Młyńskiej” w „Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew”. Zadanie to zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Teren zostanie pięknie zagospodarowany, znajdą się tam stoły z planszami do gier w szachy, warcaby, chińczyka oraz w karty. To wszystko ma zostać zrobione do końca listopada tego roku. Czy się uda? Zobaczymy.

Autorem pomysłu jest Tomasz Urbaniak, historyk ze Słupska. Pomysł opisał i zgłosił w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

- "Lasek" o powierzchni około 50 arów od kilkudziesięciu lat jest zaniedbany i zarośnięty, a do tego notorycznie zaśmiecany. Przeprowadzono tam społeczną akcję sprzątania i po upływie ponad miesiąca jest ponownie sporo śmieci w "lasku" oraz w rzece. Po zagospodarowaniu stanie się on integralną i użytkową częścią Parku Kultury i Wypoczynku, miejscem spotkań miłośników gier, chętnych na piknik nad rzeką oraz miejscem odpoczynku przez pływających po rzece kajakarzy. Mieszkańcy miasta będą mogli nawiązać tu nowe znajomości, bez względu na różnice wieku oddawać się pasji grania, a do tego być gospodarzami tego terenu, pilnować porządku i dbać o ten teren - tak pisał Urbaniak w uzasadnieniu swojego pomysłu. - W ramach realizacji zadania należy usunąć dziko rosnące krzaki, teren oczyścić z gruzu. Tak przygotowany teren następnie należy wyrównać, posadzić trawę, wykonać ścieżki o nawierzchni żwirowej, ławki, stoły z planszami do gier w szachy, warcaby, chińczyka oraz w karty. Poza tym należy zamontować kilka koszy na śmieci oraz tablice historyczne opisujące: Śluzę Łososiową, znajdujące się dawniej na tym terenie kąpielisko rzeczne oraz kanał młyński i dawne jego funkcje. Pomysł się spodobał i uzyskał wsparcie finansowe w ramach budżetu obywatelskiego. Głównym założeniem projektu jest nadanie terenowi „Wyspy Młyńskiej" funkcji parkowej o charakterze rekreacyjnym. Słupszczanie zyskają kolejną przestrzeń do integracji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. W tym celu zaprojektowano ścieżkę gruntową z glinożwiru oraz ścieżkę utwardzoną z kostki brukowej. Wzdłuż nich wykonane zostanie oświetlenie w postaci latarń parkowych. Zaprojektowano także małą architekturę w formie gier parkowych oraz mebli miejskich sprzyjających odpoczynkowi i relaksacji. W ramach realizacji zadania, w pierwszej kolejności usunięty zostanie zalegający na tym terenie gruz i śmieci oraz uporządkowana zostanie istniejąca zieleń, która uzupełniona zostanie o 22 nowe drzewa, krzewy, byliny, krzewinki i trawy ozdobne na powierzchni 913,7 m². Pojawią się także rośliny cebulowe ozdobne oraz trawniki parkowe o powierzchni 443,5 m². Zobacz galerię (23 zdjęcia) Bobry zadomowiły się na Wyspie Młyńskiej w Słupsku [ZDJĘCIA, WIDEO] Jest też uzasadnienie ekologiczne. Zwiększy się bioróżnorodność obszaru miejskiego poprzez wprowadzenie gatunków roślin owocujących, stanowiących pożywienie dla ptaków, ssaków i owadów, oraz miododajnych, wspierających działania owadów zapylających, a także wprowadzenie gatunków roślin rodzimych, związanych z siedliskami łęgowymi oraz wprowadzenie roślinności wielopiętrowej i wielogatunkowej ukształtowanej w sposób naturalny, wspierającej różnorodność biologiczną. W ramach urządzania lasku gier przewidziano także montaż mebli miejskich takich jak leżaki i ławki, sprzyjających integracji i relaksacji, stojaków dla rowerów, stolików do gier w chińczyka i szachy. Projekt zagospodarowania tego terenu zakłada również montaż trzech parkowych gier terenowych o różnej tematyce związanej z ekosystemami leśnymi, np. „kółko i krzyżyk", „pamięciówka", „leśne puzzle". Teren ten zostanie także oświetlony, co poprawi jego dostępność i bezpieczeństwo. W wyniku prowadzonego postępowania Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wybrał Wykonawcę zadania, którym została firma Krężel. Koszt wykonania inwestycji oszacowano na kwotę 239.212,97 zł. Planowany termin wykonania zadania ustalono na 30 listopada 2020 r. ZOBACZ TAKŻE: Bobry zadomowiły się na Wyspie Młyńskiej w Słupsku