Wystawa fotografii Beaty Samborskiej w słupskim kinie Rejs

Wernisaż wystawy fotografii Beaty Samborskiej "Nie zawsze martwa natura" odbędzie się w czwartek w sali Tango w budynku Emceku (aleja 3 Maja 22, wejście z holu kina Rejs) o godzinie 17.

- Tym, którzy niewystarczająco nasycą się pięknymi obrazami natury w trakcie zwiedzania wystawy, polecamy jeszcze w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Projekcja" imienia Grażyny Bożek-Szczepłockiej pokaz filmu Nuri Bilge Ceylana "Wśród wyschniętych traw". Fenomenalne kadry malowniczej Anatolii połączone ręką tureckiego mistrza w epicką opowieść powinny zadowolić najbardziej wybredne gusta. Początek seansu o godzinie 18 - poleca kino Rejs.

Od autorki wystawy: Z fotografią miałam do czynienia od dzieciństwa. Mój dziadek fotografował głównie życie rodzinne, sam wywoływał zdjęcia tworząc tymczasową ciemnię w łazience. Często mu towarzyszyłam i niesamowicie mnie to fascynowało. Mój ojciec najczęściej fotografował podczas wakacji, podróży czy wycieczek. Oprócz pamiątek "my na tle czegoś ciekawego" fotografował przede wszystkim miasta, zabytki i przyrodę.