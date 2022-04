XXXV Ogólnopolskie Zawody w Kulturystyce i Fitness [ZDJĘCIA]

Od wielu lat Bogdan Kaszuba (prezes Pomorskiego Związku Kulturystyki i Fitness, sędzia klasy międzynarodowej, trener Federacji Międzynarodowej IFBB) propaguje zdrowy styl życia poprzez ruch, jaki daje kulturystyka i fitness. W Ustce na co dzień prowadzi ćwiczenia siłowe, gimnastyczne, ćwiczenia korekcyjne i rehabilitację ruchową. To on był już tradycyjnie organizatorem najdłużej odbywających się zawodów kulturystycznych w Polsce, a nawet i w Europie. W tegorocznych XXXV Ogólnopolskich Zawodach w Kulturystyce i Fitness w Słupsku reprezentowane były miasta: Zabrze, Śrem, Ustka, Bydgoszcz, Warszawa, Gdynia, Lublin. Mężczyźni i kobiety starali się zaimponować swoimi mięśniami i za te wyczyny nagradzani byli brawami. Najlepsi z najlepszych otrzymali puchary.

Czołowe miejsca zajęli: kobiety - bikini fitness open: 1. Kamila Piotrowska (Violetta Bydgoszcz), 2. Anna Kucharska (Michael Warszawa); wellness fitness: 1. Monika Kupis, 2. Jagoda Sobczyk (obydwie Violetta); mężczyźni - fitness plażowe open: 1. Tomasz Kieliszek (Michael), 2. Kacper Sajdowski (Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia); kulturystyka - klasyczna open: 1. Kamil Dobroczyński (Michael), 2. Mateusz Młodystach (KS Behapowiec Gym); kulturystyka open: 1. Przemysław Nowak (Michael), 2. Adrian Konieczyński (Viotetta); classic physigue open: 1. M. Młodystach, 2. Paweł Jankowski (Heros Ustka); kulturystyka weteranów open: 1. Sławomir Szafrański (Sandow Śrem), 2. Jan Olejko (Olimp Zabrze).