Z wielkiego Berlina do małego Tągowia. Strażacy dostali wóz (WIDEO, ZDJĘCIA)

Na ten dzień strażacy z OSP w Tągowiu w gminie Tuchomie czekali długo. Dzięki swoim przyjaciołom z Niemiec otrzymali niezwykły prezent. To ponad 20-letni wóz - iveco magirus. Kluczyki do samochodu przekazali osobiście strażacy z Berlina.

- Przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tągowiu przez przyjaciół z Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego - THW z Niemiec to niezwykły moment, który podkreśla siłę solidarności i współpracy między naszymi narodami, zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo naszych społeczności - mówił podczas przekazania wozu Damian Chamier Gliszczyński, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu. - Współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem wymagają zaangażowania i współpracy na wielu poziomach. Ochrona naszych społeczności przed zagrożeniami, takimi jak pożary, wymaga sprzętu i zasobów, które umożliwią szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też przekazanie tego samochodu jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa. Ten nowoczesny pojazd pożarniczy nie tylko umożliwi szybsze dotarcie do miejsc zdarzeń, ale także dzięki wyposażeniu go w niezbędny sprzęt, pomoże naszym strażakom w skuteczniejszym działaniu. Dzięki niemu będziemy mogli szybciej i skuteczniej reagować na pożary oraz inne sytuacje awaryjne, które mogą zagrażać naszym mieszkańcom i mieniu.

Strona niemiecka wzięła na siebie również koszt transportu wozu. Strażacki pojazd zostanie teraz przemalowany oraz wyposażony z zbiornik na wodę.