Za pracę w komisji wyborczej można sporo zarobić. W Słupsku chętnych jest bardzo dużo

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 15 września był czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

- Jak informuje wydział merytoryczny mamy siedem Komitetów Wyborczych, ta liczba jest znana i stała. Co do liczby kandydatów do pracy w komisjach do 15 września możliwe jest zgłaszanie tych kandydatów. Cały czas lista jest jeszcze otwarta, dlatego ostateczną liczbę możemy podać w poniedziałek, 18 września - informuje Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy UM w Słupsku.

Do słupskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego trudno było się dziś dodzwonić. Widać, że zaczął się już gorący czas przedwyborczy.

- Na tę chwilę zainteresowanie pracą w komisjach jest bardzo duże, ale pierwszeństwo mają komitety wyborcze. Dzisiaj upływa termin zgłoszeń chętnych do pracy w komisjach wyborczych od komitetów wyborczych. Zgłoszeń jest tak dużo, że nie wiem, czy w ogóle będziemy uzupełniać listę kandydaturami innych osób. Na tę chwilę żadnej statystyki nie jestem w stanie podać. Na obszarze działania mamy 72 gminy, które przyjmują te zgłoszenia. My to nadzorujemy, ale nie jesteśmy w stanie ocenić, ile chętnych jest teraz. W poniedziałek będziemy wydawać informację o uzupełnieniu składów - mówi Witold Niemkowicz, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.