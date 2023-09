Zaczynamy poważne granie. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z nowym sponsorem i transferem!

Potężny sponsor na pokładzie

Środa 20 września to niezwykle ważna data w dziejach klubu ze Słupska. Na oficjalnej konferencji prasowej prezes zespołu Michał Jankowski oficjalnie potwierdził podpisanie umowy sponsorskiej z kluczową firmą energetyczną w Polsce - Energa z Grupy Orlen. Dla samego klubu to ogromny sukces, który nie tylko zwiększa możliwości finansowe Czarnych, ale także pozwala z pełnym bezpieczeństwem patrzeć w przyszłość.

Na pewno jest to krok milowy. Duży element w całej układance. Pracowaliśmy na to sześć lat. Małymi krokami, pokazując, że jesteśmy marką wiarygodną, aby nawiązać z nami współpracę. Mam nadzieję, że ta współpraca też będzie długoterminowa i z roku na rok będziemy budować coraz mocniejszą, stabilniejszą pozycję naszego klubu - mówi Michał Jankowski, prezes Czarnych Słupsk.

Nowy kontrakt

Czarni od razu przeszli do czynów i zaraz po fenomenalnej wiadomości o nowej umowie sponsorskiej poinformowali o zakontraktowaniu kolejnego zawodnika. Zwolnionego ostatnio Cartera Hendricksena zastąpi koszykarz z Łotwy - Verners Kohs. Łotysz to bardzo atletyczny skrzydłowy znakomicie sprawdzający się po obu stronach parkietu. W ostatnim sezonie reprezentował barwy holenderskiego zespołu Den Bosch, gdzie występował w meczach ligowych oraz pucharowych. W ligowych zmaganiach notował na swoim koncie średnio ok. 9 punktów na mecz. Jeszcze lepiej wyglądał w rozgrywkach FIBA Europe Cup, gdzie w 12 spotkaniach zapisywał na swoim koncie średnio prawie 10 oczek, do których dokładał 3 zbiorki.