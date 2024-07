Zagrzmiało w powiecie bytowskim. Skutki weekendowych burz

Strażacy zajmowali się m.in. drzewem pochylonym nad linią średniego napięcia na drodze 212. Ochotnicy z Kamnicy usuwali drzewa na drodze z Wołczy Wielkiej do Krzeszewa oraz konar blokujący przejazd na trasie Bobięcino- Malęcino. W Lipnicy OSP wypompowywało wodę z zalanych piwnic.

Strażacy pomagali także przy ewakuacji obozu harcerskiego w Suminie w powiecie bytowskim. Tam pod opieką kadry znalazło się ponad 20 podopiecznych.

Na dziś (poniedziałek) w niektórych regionach zapowiadane są burze. Strażacy apelują o rozsądek. - Do niedawna na terenie Polski gwałtowne wichury pojawiały się z rzadka, a tornada czy trąby powietrzne niemal w ogóle - uważają strażacy. - Ich częste występowanie, zdaniem meteorologów, to wynik stałego ocieplania się klimatu w ciągu ostatniego stulecia. W atmosferze jest coraz więcej energii, co sprawia, że przemiany fizyczne są bardziej dynamiczne, a zjawiska atmosferyczne coraz gwałtowniejsze.

Gdy nadciąga burza, najbezpieczniej jest w domu. Ale i tu lepiej od razu pozamykać okna. Trzeba też wyłączyć urządzenia elektryczne i powstrzymać się od dotykania metalowych przedmiotów, które mogą przewodzić prąd, np. rur, kranów czy kaloryferów.