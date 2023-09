Zbierali pieniądze na leczenie Klaudii, Dominika oraz żony policjanta z Miastka (WIDEO)

Rodzeństwo potrzebuje wsparcia

Klaudia i Dominik nie mieli łatwego życia. Nie mieli beztroskiego dzieciństwa, ani poczucia bezpieczeństwa. Dopiero od jakiegoś czasu zaczęło się układać pomyślnie. - Kilka lat temu trafili do naszej rodziny zastępczej, w której odnaleźli miłość, wsparcie i prawdziwe ciepło – mówiła nam pani Ewa, mama zastępcza nastolatków, która prowadzi rodzinę zastępczą w niewielkiej miejscowości w gminie Czarna Dąbrówka. - Wcześniej, nie było im to dane. W naszym domu mogli z powodzeniem rozwijać swoje pasje, a ich sukcesy napawały radością i dumą całą rodzinę. Patrzyliśmy, jak mogą rozpocząć swoje nowe, szczęśliwe życie.

Niestety, szczęście nie trwało długo. 9 lipca 2022 roku na trasie Nożyno-Unichowo doszło do wypadku drogowego.

Dzieci wracały z kościoła samochodem. Zerwał się potężny wiatr, kierowca nie miał szans na opanowanie auta, wjechał do rowu i dachował. W podróży uczestniczyło czworo dzieci pani Ewy, jednak tylko Klaudia i Dominik odnieśli tak poważne obrażenia, dlatego na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Dziewczynka i chłopiec zostali odwiezieni do szpitala w stanie bardzo ciężkim, z urazami głowy i wieloma złamaniami - mówi Izabela Strojewska, organizatorka akcji pomocowej na bytowskim rynku. - Klaudia i Dominik bardzo dzielnie walczą o swoje zdrowie po strasznym wypadku. Potrzebują dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji. Dominik siada już na wózku, próbuje się nawet uśmiechać. U Klaudii efekty pojawiają się nieco wolniej, jednak każdy nawet najmniejszy postęp rozpala w rodzinie ogromną nadzieję na jej powrót do sprawności.