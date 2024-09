Zderzenie dwóch samochodów i dachowanie w Ustce. Kierowcy w szpitalu

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z ulicą Rzemieślniczą.

- We wtorek około godziny 12.45 policjanci z Ustki otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej numer 21 przed wjazdem do Ustki – potwierdza naszą informację mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Pracujący na miejscu policjanci ustalili wstępnie, że wyjeżdżający z drogi podporządkowanej 80-letni kierujący chevroletem, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu w stronę Słupska 47-letniemu kierowcy BMW, który po zderzeniu wjechał do rowu i dachował.