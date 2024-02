Ze śmieci bio powstanie ciepło i prąd. To 160 tys. zł oszczędności miesięcznie

- Do wybudowanej instalacji będzie wjeżdżał odpad stuprocentowy bio, aby w końcówce całego procesu technologicznego był już produkt w postaci kompostu i energii. Czyli mamy pełen krąg recyklingu 15 tysięcy ton odpadów bio, które będziemy otrzymywać ze Słupska i przyległych gmin. Krótko mówią, będziemy mieć instalację, która pozwoli nam zagospodarować w stu procentach odpad, przerobić go na produkt, uzyskać z tego energię elektryczną i energię cieplną. Energia elektryczna powinna nam wystarczyć na zaopatrzenie potrzeb w całym zakładzie unieszkodliwiania odpadów na poziomie 90 procent, natomiast energia cieplna powinna nam zapewnić sto procent ogrzewania wszystkich budynków w zakładzie unieszkodliwiania odpadów .

Skomplikowana technologia supernowoczesnej inwestycji – czyli instalacja do tzw. suchej fermentacji - na którą właśnie PGK w Słupsku podpisało umowę, to realne korzyści. Z odpadów biodegradowalnych – krótko mówiąc śmieci bio – powstanie ekologiczny kompost oraz biogaz, który będzie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Cały proces wyjaśnia Elżbieta Rokita, prezes PGK w Słupsku.

Jest to na tyle istotne, ponieważ pozwoli obniżyć nam koszty, które w tej chwili ponosimy w związku zakupem energii elektrycznej , która w miesiącach zimowych wynosi ok 160 tys. zł miesięcznie.

- Planujemy zrealizować inwestycję od półtora roku do dwóch, samo projektowanie - według formuły „Zaprojektuj i wybuduj” będzie trwało około pół roku, natomiast realizacja powinna zakończyć się do końca przyszłego roku, jeżeli wszystko pójdzie planowo – mówi Rokita.

Jest to inwestycja o wartości około 85 mln złotych, przy czym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi około 20 mln, natomiast pożyczka udzielona przez Fundusz to kolejne 48 mln zł.

Wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu byłoby jednoznaczne z utratą gazów, które mają być przekształcane w energię, więc spółce się to po prostu nie opłaca – uzasadnia Rokita.

Dodatkowym produktem w całym procesie będzie wysokiej jakości kompost, który spółka przeznaczy do sprzedaży.

– Będzie on posiadał odpowiedni certyfikat i będzie mógł być wykorzystywany nie tylko jako nawóz do kwiatów doniczkowych, ale także przy hodowli warzyw i owoców – mówi Elżbieta Rokita.

Na czym polega proces suchej fermentacji?

- Przyjęcie odpadów bio to nie jest sama kompostownia – będą komory i na kompostowanie, i na fermentację . Będzie podlegało to w części jednemu i drugiemu procesowi pod kontrolą instalacji. Z tego uzyskujemy gaz, który w kogeneratorach będzie przerabiany na energię elektryczną i cieplną.

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii. W jednym procesie technologicznym – spalania np. gazu lub biogazu – łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Układ kogeneracyjny, zwany także blokiem kogeneracyjnym, to z języka angielskiego Combined Heat Power. Dzięki kogeneracji wykorzystujemy pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych. Innymi słowy: do wytworzenia tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż podczas produkcji rozdzielonej. Do tego celu jest wykorzystywany jest kogenerator, który wraz z innymi urządzeniami stanowi zespół kogeneracyjny.