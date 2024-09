Zlot ciągników Ursus C-330 w Tuchomiu. To są dopiero dożynki! [ZDJĘCIA]

Na święto plonów do Tuchomia zjechali rolnicy z całej okolicy. W tym roku zorganizowano Zlot Ciągników Ursus C-330 tzw. "Ciapków". Zanim uczestnicy zaczęli się bawić, barwny korowód udekorowanych maszyn przejechał przez wieś. - Wyglądało to fantastycznie - mówi Ludwik Szreder, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu. - Na nasz zlot przyjechało kilkudziesięciu posiadaczy tego kultowego ciągnika.

Jest on kolejną modyfikacją ciągnika C-325. Pod maską kryje wysokoprężny dwucylindrowy silnik o mocy 30 KM. To dobry, uniwersalny ciągnik małej wielkości do prostych prac polowych. Ciągnik Ursus C-330 jest przeznaczony głównie do wykonywania prac w rolnictwie. Może mieć również zastosowanie w transporcie gospodarczym. Ciągnik C-330 jest przystosowany do współpracy z maszynami i narzędziami przyczepianymi i zawieszanymi oraz napędzanymi wałem odbioru mocy lub kołem pasowym.