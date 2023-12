Złote czasy usteckiego Korabia. Tata dyrektor - Zenon Lewand i jego rekordowe dzieci

Zenon Lewand nigdy nie mówił o sobie, nigdy nie mówił ja. - My, korabiowcy – podkreślał. Żył sprawami załogi, troszczył się o firmę i jej pracowników. Po ponad 25 latach na stanowisku dyrektora, w 1981 roku zadzwonił do redakcji „Głosu Pomorza”: - Chciałbym się pożegnać… - powiedział. - Ze wszystkimi, z którymi mogłem współpracować jako dyrektor Korabia. I podziękować im. Wyjazd na placówkę zagraniczną został przyspieszony i nie mogę tego uczynić osobiście. Korzystam więc z pośrednictwa naszej gazety.

W 1955 roku dyrektorem Korabia został 35-letni Zenon Lewand. Nietutejszy. Przyjechał z Szczecina, ale na handlu i rybołówstwie się znał. Już od początku istnienia Korabia trwał wyścig połowowy – by wykonać plan, by uczcić Święto Rybaka, by rekordowo zakończyć rok. Takie nazwiska jak Zygmunt Kustusz, Kazimierz Jermakowicz, Piotr Jefimow znała cała Ustka. Rybak to był ktoś, a szyper rekordzista – to już wyższe sfery. Szyprowie ci z załogami zapuszczali się w długie rejsy w najbardziej obfite rejony Bałtyku i karmili rybami całą Polskę. Znali każdą wodną ścieżkę, każdy tor. Wiedzieli, jak omijać pozostałości wojenne. Wiedzieli, gdzie łowić zgodnie ze wskazówką: rybak płynie tam, gdzie jest ryba. Wiedzieli, jak wrócić kutrem pełnym darów Bałtyku. Kapryśnego Bałtyku.

Deficytowe wcześniej przedsiębiorstwo w 1958 roku przyniosło państwu 4 miliony złotych zysku. Na początku ładunek roczny jednego kutra przekraczał 400 ton, z czasem dochodził do 700, ale późniejszy rekord wszech czasów należy do szypra Zygmunta Kustusza – 1003 tony. - Przy wejściu do Domu Rybaka stała duża tablica upamiętniająca fakt pobicia rekordu – wspomina Antoni Kustusz, syn rybaka. - Nie wiadomo, co się z nią stało. Pewnie przepadła w czasie remontów. Szkoda...

Wtedy w każdym rybackim domu bodaj najważniejszym urządzeniem było wielozakresowe radio. U nas w domu także stało takie radio, Telefunken, z zielonym oczkiem. Kutry nadawały na korabiowskiej częstotliwości, na falach krótkich, i w domach trwał ciągły nasłuch tego, co działo się w morzu. Wtedy także o wszystkich okolicznościach powrotu do portu dowiedzieliśmy się z radia. Kuter taty miał znaleźć się na wysokości portu w Ustce późnym wieczorem. Wszystkie rodziny rybaków z załogi UST-61 ruszyły więc do portu. My także poszliśmy tam całą gromadką, a było nas już sześcioro, Mirek w wózku, my na piechotę z mamą. Spotkaliśmy się wszyscy przy WOP-ie. To był taki niewielki budynek przy latarni. Obok, w nabrzeżu mola znajdował się taki podest obserwacyjny, gdzie też można było się schować, bo wiało straszliwie, fale dochodziły aż do podnóża latarni.

„To się wydarzyło tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1959 roku. Tata pływał wtedy na żółtym, stalowym kutrze UST-61. Poszli wtedy na dalekie łowisko, gdzieś pod Szwecję. Na Bałtyku rozszalał się straszy sztorm, taki pod 11 stopni w skali Beauforta. Wszystkie kutry, nie zważając na przedświąteczny termin, uciekały do portu we Władysławowie, bo tam był dogodny do przeczekania takiego sztormu układ falochronów. Ale tata chciał być koniecznie w domu na święta i jako jedyny postanowił wracać do Ustki.

Gdzieś około godziny 22, już w całkowitych ciemnościach, nad grzywami fal zaczęło się pojawiać i znikać małe światełko z topu masztu. Po jakimś czasie pojawiło się prawie przy wejściu do portu, ale fale były tak wielkie, że kuter zawrócił i podjął próbę ponownego wejścia do portu. Zdawało się, że to także było nieudane podejście. Jednak w tym momencie, kiedy widzieliśmy, że dziobem zmierza wprost na główkę portu, z tyłu od północnego wschodu w port uderzyła tak ogromna fala, że podniosła kuter i przerzuciła go nad wschodnią główką. Kuter dosłownie przeskoczył molo i wpadł do basenu portowego, zakolebał się i dopłynął do WOP na odprawę.

Co tam się wtedy działo, to trudno opisać. Kobiety mdlały, był wielki krzyk, spazmy. Pamiętam to wszystko do dziś.

Święta spędziliśmy w domu razem. Pozostałe jednostki powróciły do Ustki już po świętach, w okolicy Nowego Roku, ale jeszcze długo w radio trwały rozmowy z tamtymi załogami o tym, co się stało i jaki był przebieg tego rejsu”.