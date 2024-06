Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 11.06.2024

Nowe Stawki Abonamentu RTV

Od stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki abonamentu RTV. Zgodnie z nowymi przepisami, miesięczna opłata za użytkowanie odbiornika radiowego wynosi 8,50 zł, a za telewizyjny lub telewizyjno-radiowy – 27,30 zł. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, co ma na celu zwiększenie finansowania publicznych mediów.