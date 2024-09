Zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Krótszy czas pracy i staż po nowemu? Sprawdź! 04.09.2024

Według przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowana większość pracowników w Polsce woli skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień, aby mieć weekend składający się z 3 dni. Eksperci informują, że najlepszym rozwiązaniem było by skrócenie obecnego czasu pracy o godzinę. Pracownicy mogli by przychodzić wcześniej lub później kończyć.

Rząd potwierdził, że wszelkie decyzje dotyczące zmiany czasu pracy zostaną podjęte jeszcze w trakcie trwania tej kadencji, czyli najpóźniej do 2027 roku - podaje money.pl

Każdy dzień pracy ma być krótszy o godzinę lub ma zostać wprowadzony czterodniowy tydzień pracy. Takie opcje są obecnie rozważane. Jest to pokłosie projektu ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin.

Nie interesuje mnie to

Nie interesuje mnie to

Czy tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin jest dobrym pomysłem?

Takie zmiany mogą wiązać się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, co może generować dodatkowe koszty. Co więcej wynagrodzenie nie ma ulec obniżeniu. W praktyce pracodawca będzie wypłacał wynagrodzenie pracownikom za zredukowany czas pracy tyle samo, co dotychczas.