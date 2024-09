Znad Słupi w Słupsku zniknął jeden most. W tle wielka inwestycja [ZDJĘCIA]

Rozebrany most most nad Słupią w północnej części Słupska, w rejonie ul. Borchardta, zlokalizowany był tuż obok mostu linii kolejowej w kierunku Lęborka. To dany most kolejowy, po którym biegły tory prowadzące w kierunku Smołdzina i Cecenowa.

Most zbudowano po I wojnie światowej w miejscu przeprawy dla kolei wąskotorowej, obok mostu z 1870 r., po którym jeżdżą pociągi w kierunku Lęborka i Gdyni.

W 1945 r. Pomorze zajęły wojska rosyjskie, które uznały, że infrastruktura kolejowa - w tym tory - jest jednym z elementów zdobyczy wojennych. W ten sposób rozebrano tory kilku linii szeroko i wąskotorowych w regionie słupskim.

Tory zniknęły wtedy także na wspomnianym moście. Teraz zniknął także i ten obiekt, który od 1945 roku słuzył pieszym i rowerzystom. Pozostały po nim tylko dwa filary w korycie Słupi oraz przyczółki. Niebawem i one zostaną rozebrane, podobnie jak most linii kolejowej w kierunku Lęborka. Ten obiekt zastąpi nowa przeprawa, która powstanie w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202.