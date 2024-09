Zniżki na bilety i usługi. W tym roku miasto wydało ponad dwa tysiące Słupskich Kart Mieszkańca

Słupską Kartę Mieszkańca może wyrobić każdy mieszkaniec, który w rozliczeniu podatkowym podał Słupsk, jako miejsce zamieszkania. Program ruszył w 2022 roku.

Posiadacze karty mogą liczyć na zniżki i profity w instytucjach i firmach, które wstąpiły do programu. Mieszkańcy najchętniej wykorzystują zniżki wykupując usługi. Mniej można zapłacić chociażby za bilety MZK, badania profilaktyczne czy atrakcje w parku wodnym. Karta upoważnia także do pierwszeństwa zapisu do klubów sportowych czy darmowych pierwszych 20 minut na rowerze miejskim.

- Obecnie w programie aktywnych jest aż 53 partnerów, prowadzimy rozmowy z trzema kolejnymi podmiotami celem nawiązania współpracy w ramach Karty Mieszkańca. Łącznie wszyscy partnerzy oferują prawie 80 różnych usług – wymienia Monika Rapacewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania programu miasto przyjęło łącznie 29 127 wniosków o wydanie karty. Natomiast w samym 2024 roku wydano ich 2 307.