Żołnierze 7BOW wracają z Iraku do Polski. Byli tam pół roku

Dowodzący XIV zmianą płk Jarosław Mosur przekazał właśnie obowiązki swojemu następcy płk. Mariuszowi Janikowskiemu, a pałeczkę przejmuje kolejna tura, której trzon stanowią żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa.

Siły Zbrojne RP realizują zobowiązania sojusznicze wynikające z członkostwa w NATO. Jednym z wielu zadań jest uczestnictwo w misjach poza granicami kraju. Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku (PKW Irak). Wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, w 2003 roku został przeznaczony do udziału w działaniach wojennych w Iraku, a następnie stabilizacji w tym kraju (2003–2008), szkoleniu sił bezpieczeństwa (2005–2011) i zabezpieczenia logistycznego sił sojuszniczych (od 2011 r.). Jest drugim co do wielkości kontyngentem wojskowym w operacji pokojowej lub stabilizacyjnej wystawionym przez Wojsko Polskie w całej jego historii (w szczytowym okresie ok. 2500 żołnierzy).

Zanim wyjadą, przechodzą szkolenie