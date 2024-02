Zrób sobie palmę wielkanocną. Warsztaty w muzeum w Słupsku

Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień obchodzona jest na pamiątkę przyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wtedy to ludzie witali Go wachlując liśćmi palm i rzucając Mu je pod nogi. Zwyczaj ten bardzo szybko został przyjęty w wielu krajach chrześcijańskich ale w żadnym innym kraju nie jest tak celebrowany jak w Polsce.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane

na coroczne warsztaty wielkanocne, których tematem są palmy wielkanocne. Uczestnicy poznają świąteczne zwyczaje związane z palmami, historię ich powstawania, dawne materiały wykorzystywane przy ich tworzeniu, a także ciekawostki z nimi związane.

Każda z osób, przy pomocy instruktora, wykona palmę, która po warsztatach stanie się jej własnością. Palmy będą tworzone z krepiny, taśmy florystycznej i drutu.

Zajęcia dla osób indywidualnych odbędą się w dwóch terminach: