Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 23.12.2023

Życzenia bożonarodzeniowe to dla jednych czysta przyjemność, dla drugich zaś prawdziwa zmora. Nie wszyscy musimy być przecież obdarzeni talentem literackim i od ręki szastać kreatywnymi i oryginalnymi pomysłami, które zachwycą naszych bliskich. Jeśli zatem chcecie sprawić radość rodzinie i przyjaciołom, przesyłając im z okazji świąt kilka ciepłych słów, lecz nie do końca wiecie, co właściwie napisać. Podpowiadamy! Skopiuj i wyślij do znajomych!

****

Niech pierwsza gwiazda zajaśnieje nad Waszym domem tak jasno, jak w Betlejem tej niezwykłej Nocy i poprowadzi Was prosto do Miłości, która się rodzi. Błogosławionych Świąt!

****

Już za chwilę będą Święta,

więc chcemy o Was pamiętać.

Ślemy gorące życzenia,

dużo zdrowia i marzeń spełnienia.

Zabawy sylwestrowej do białego rana,

a w Nowym Roku sukcesów co niemiara.

****

W dniu Bożego Narodzenia

składamy najlepsze życzenia:

by ta gwiazdka pierwsza na niebie,

zabłysnęła właśnie dla Ciebie

i przyniosła szczęście i zdrowie

całej Rodzinie i Tobie.

****

Kiedy pójdziesz na sanki lub ulepisz bałwanka

życzę Ci, byś potłukł sobie kolanka!

A tak na poważnie, niech magia świąt

przyniesie Ci pod choinkę parę bliźniąt!

****

W dobie zaawansowanych technologii, wysyłanych SMS czy Messengera co raz rzadziej sięgamy po tradycyjne formy składania sobie życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu domowe kominki zdobiły dziesiątki kart pocztowych z bożonarodzeniowymi życzeniami od rodziny i znajomych. Dziś życzenia bożonarodzeniowe składamy sobie głównie drogą elektroniczną. Głównie ze względu na wygodę i czas.

****

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ślę najserdeczniejsze życzenia,

Dużo zdrówka i radości, szczęścia, pieniędzy i miłości,

Żeby karp smakował świetnie i pierogi nie były średnie.

Prezentów znakomitych moc, które znajdziesz pod choinką w tę cudowną noc.

Choć nas dzielą kilometry, myśli moje Was dobiegły!

****

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych

napełni Wasze serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,

a szczere i najpiękniejsze

Bożonarodzeniowe życzenia

spełniają się w każdym momencie.

****

W związku z tym, iż wielkimi krokami zbliżają się Święta, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Aby w nadchodzącym czasie udało się Państwu zrealizować to, co przyniesie upragnione profity oraz zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi. Życzymy dużo radości oraz sukcesów na bardzo długi czas.