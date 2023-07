18 tys. zł i tysiąc dolarów słupszczanka położyła na wycieraczce. Została oszukana!

- Jedna z mieszkanek Słupska odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika poczty, który poinformował kobietę o problemie z odbiorem korespondencji, która jest do niej kierowana. Po kilku godzinach na ten sam numer telefonu zadzwonił inny mężczyzna, który przedstawił się jako policjant i powiedział swojej rozmówczyni, że dzwoniący kilka godzin wcześniej rzekomy pracownik poczty jest oszustem, którego rozpracowuje grupa funkcjonariuszy - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku. - Kobieta dostała wytyczne dotyczące dalszego postępowania, do których miała się bezwzględnie stosować i zgodnie z poleceniem położyła na klatce schodowej kopertę, w której znajdowało się 18 tysięcy złotych i 1000 dolarów. Następnie mieszkanka Słupska zorientowała się, że padła ofiarą oszustów i poinformowała o tym prawdziwych policjantów, którzy ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Kobieta jest zrozpaczona. Oszuści są bezwzględni. Policja apeluje, aby ostrzegać przed nimi najbliższych.

- Oszuści tzw. metodą "na wnuczka" i "na policjanta" wciąż próbują oszukiwać starsze osoby. Aby wyłudzić pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków przestępcy podają się np. za członków rodziny lub przedstawicieli instytucji publicznych i proszą o przekazanie pieniędzy, które mają pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu. Nie pozwólmy, aby w ten sposób nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia. Porozmawiajmy z nimi o oszustach. Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować oszuści - apeluje Jakub Bagiński.

Jak to działa?

- Bywa, że starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających metodą na tzw. "zagrożone oszczędności" i sama przekazuje oszustom informacje na temat zgromadzonych na kontach środkach i wartościowych przedmiotach, które posiada w domu - mówi policjant. - Głos w słuchawce przekonuje starszą osobę, że oszczędności znajdujące się na bankowym koncie są zagrożone, a jedyną możliwością, aby ich nie stracić jest współpraca z policjantami, którzy są na tropie oszustów. Konieczne jest jednak wypłacenie pieniędzy z banku i zostawienie ich we wskazanym miejscu, przekazanie innej osobie lub wpłacenie na wskazane konto bankowe. Oszuści informują starsze osoby, aby udając się do banku w celu wypłaty pieniędzy, nie mówili kasjerom i obsłudze placówek bankowych, w jakim celu to robią. Starają się przekonać starsze osoby, że pracownicy banków również należą do grupy przestępczej i dlatego nie wolno ich o niczym informować. Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu często przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują, a informacje o podejrzanych telefonach seniorzy zgłaszają pod numerem alarmowym 112 - mówi Bagiński.