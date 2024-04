Samorządowcy gminy Ustka pożegnali odchodzącą wójt Annę Sobczuk-Jodłowską [ZDJĘCIA]

W gminie Ustka podczas sesji nadzwyczajnej rady, sołtysi, samorządowcy, strażacy ochotnicy podziękowali wójt Annie Sobczuk-Jodłowskiej za lata wytężonej pracy na rzecz każdego zakątka gminy i współpracy ze wszystkimi, niezależnie od poglądów politycznych. Za to, że jako wójt potrafiła z każdym siąść do stołu, rozmawiać i rozwiązywać problemy.

„Kiedy słyszymy gmina Ustka, to od razu przychodzi nam na myśl bezpieczeństwo, zaangażowanie, troska, rozwój, innowacje i Anna Sobczuk-Jodłowska - i tak już pozostanie! Dziękujemy za Pani oddanie, które często wymagało prywatnych wyrzeczeń. Dziękujemy za wszystkie podjęte decyzje dla dobra naszej gminy. Dziękujemy za współpracę z nami - sołtysami, Pani jednostkami do zadań specjalnych! Pani Wójt, życzymy Pani wielu radości i spełnienia w nowych wyzwaniach, które przyniesie przyszłość. Wierzymy, że teraz, po głębokim oddechu z całkowitym przekonaniem powie Pani: „Oddałam gminie całe serce. I dobrze mi to wyszło!”, bo my, Pani Wójt, pod tymi słowami się podpisujemy! Życzymy Pani nowych sukcesów, bo nie mamy wątpliwości - potrafi je Pani osiągać! To był dla nas zaszczyt móc z Panią współpracować” – takie słowa skierowali do Anny Sobczuk-Jodłowskiej sołtysi.