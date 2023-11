25-lecie Herbaciarni w Spichlerzu. Magiczne miejsce spotkań, wystaw i koncertów

Pierwsze, co nas urzeka, gdy wchodzimy do Herbaciarni w Spichlerzu, to cudowny zapach. Wciąga każdego, kto przestąpi próg tego miejsca. Gdy już się rozsiądziemy w wygodnym fotelu, na kanapie lub stylowym krześle, zaczynamy się rozglądać. Tu każdy szczegół przyciąga wzrok - czy to mebel, stara komoda, fortepian, żyrandol. Tu nic nie jest dziełem przypadku. To miejsce ma swój klimat i styl. Znajduje się w pięknym i zabytkowym Spichlerzu Richtera wybudowanym z pruskiego muru nad samym brzegiem rzeki Słupi, tuż obok Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Warto podkreślić, że sam obiekt jest zabytkiem i częścią Muzeum Pomorza Środkowego. Spichlerz zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku, ale nie w otoczeniu zamku, a przy ul. Kopernika. Został jednak przeniesiony z niezwykłą precyzją i delikatnością w latach 1994 – 1998. Stoi teraz na Rynku Rybackim, w pobliżu Zamku Książąt Pomorskich, tworząc wraz z sąsiednimi, zabytkowymi obiektami klimatyczne miejsce nawiązujące do świetlanych czasów Słupska.