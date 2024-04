Świat oczami maturzystów. Wystawa fotograficzna uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku

Wystawa prac fotograficznych pod tytułem „Exegi monumentum” uczniów V klasy o profilu technik fotografii i multimediów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku jest podsumowaniem pięcioletniej nauki w szkole. Wernisaż odbył się w piątek, 26 kwietnia, w słupskiej Herbaciarni w Spichlerzu.

- "Exegi monumentum" to tytuł, który nadaliśmy naszej wystawie z głębokim rozważeniem. Ten łaciński cytat, można przetłumaczyć jako "Stawiam sobie pomnik, trwalszy niż ze spiżu”, został wybrany z wieloma celami. Odnosi się do siły i trwałości dzieł sztuki, które chcemy przedstawić. Nasza wystawa ma na celu zatrzymać chwile i historie, tworząc pomniki dla różnorodnych doświadczeń i emocji uwiecznionych na fotografii. Tytuł niesie za sobą nutę refleksji nad naszym dziedzictwem kulturowym i osobistym, zachęcając widza do zastanowienia się nad swoim własnym wpływem na świat. Podkreśla nasze dążenie do budowania czegoś trwałego i wartościowego poprzez sztukę fotografii, która przemawia do naszych wspólnych doświadczeń i aspiracji - mówią maturzyści, autorzy fotografii.