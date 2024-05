5 niezwykłych budowli na Pomorzu. Warto je zobaczyć [ZDJĘCIA]

Piramidy w Osiekach

- To replika piramidy Cheopsa z Gizy, ale w skali jeden do dwudziestu. Jest dokładnie tak samo usytuowana - wyjaśnia pan Czesław. - W Egipcie nigdy nie byłem, ale oglądałem zdjęcia piramid, zachwyciły mnie, potem pogłębiłem swoją wiedzę, niektórzy twierdzą, że mają niezwykłą moc, chcę to wykorzystać. Tworząc to miejsce rekreacji miałem nadzieję na wizytę nie tylko szkół ale też turystów z kraju i za granicą. I to się udaje!

Dom do góry nogami w Szymbarku

W skansenie w Szymbarku znajduje się Dom do Góry Nogami, w którym można pospacerować po suficie i sprawdzić, czy nie zwariuje nam od tego błędnik. Pomysłodawcą tego jakże oryginalnego projektu jest przedsiębiorca Daniel Czapiewski. Krzywy Dom Szymbark do Góry Nogami jest drewnianym domem o naturalnych rozmiarach, który został postawiony na dachu. Z jednej strony został on wbity w ziemię na głębokość jednego metra i z daleka wygląda jak przewrócona makieta. Do tego niepowtarzalnego domu wchodzi się przez szczytowe okno i cały czas porusza się po suficie. Wnętrze domu urządzone jest w stylu realnego socjalizmu, ponadto znaleźć tu można toaletę z lat 70-tych oraz pokój telewizyjny i kredens ze wspaniałymi kryształami. Dom do Góry Nogami jest symbolem czasów PRL-u, kiedy to zdaniem wielu osób praktycznie wszystko było postawione na głowie. Ponadto ten niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju budynek ma symbolizować udział Kaszubów w wywróceniu do góry nogami komunistycznego systemu. Budowa tego domu trwała cztery lata, a jego koszt był kilkakrotnie większy niż budowa zwyczajnego domu o takiej samej wielkości.

Most kolejowy w Bytowie

Most kolejowy nad rzeką Borują z XIX wieku (z ok. 1884 roku). Most składa się z sześciu murowanych przęseł o sklepieniach kolistych, które wykonano z cegły ceramicznej. Łuki sklepień wsparte są na murowanych z kamienia granitowego podporach. Na filarach znajdują się płaskorzeźby z piaskowca przedstawiające herby Rzeszy, Prus, Pomorza, Bytowa i królewskich kolei.

Most wzorowany jest na rzymskich akweduktach. Most widniał na pieniądzach zastępczych Bytowa o nominale 2 marki wydawanych w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego. Most należy do najciekawszych i najpiękniejszych pomorskich zabytków kolejowych. W procedurze przejęcia przez Gminę Bytów zabytkowego mostu nad Borują urzędnicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej dotarli do dokumentów opracowanych przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, obalających wcześniejsze przekonanie, iż most nigdy nie spełniał funkcji mostu kolejowego. W dokumentach źródłowych znajdujemy informację, iż most eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem przez okres około 30 lat. W końcu XIX i na początku XX wieku, kiedy Bytów zyskał rangę węzła kolejowego (połączenie z Kościerzyną i z Lęborkiem) i gdy budowano linię kolejową do Miastka w 1909 r. narodziła się potrzeba przebudowy infrastruktury kolejowej w Bytowie. Zbudowano nowy dworzec a tory poprowadzono sztucznym nasypem, około 150 m na południe od mostu. Most został odrestaurowany i ma przepiękną iluminację. Warto wybrać się tu wieczorem.