71 tysięcy złotych dla najlepszych sportowców. Stypendia sportowe gminy Bytów rozdane

Kto dostał pieniądze?

- Igor Kreft, Klub Sportowy ,,Garda” Bytów, boks, Członek Kadry Narodowej - 5 000 zł,

- Marta Prill, Klub Sportowy ,,Garda” Bytów, boks, I miejsce w XXIII Indywidulanych Mistrzostwach Polski Seniorek w boksie w kat. do 48 kg Toruniu, III miejsce w XII Indywidulanych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet w boksie w kat. do 50 kg w Pułtusku - 6 500 zł,

- Oliwia Liszewska, Klub Sportowy ,,Garda” Bytów, boks, III miejsce w IV Indywidulanych Mistrzostwach Polski Młodziczek w boksie w kat. do 60 kg w Śremie - 5 000 zł,

- Arkadiusz ŻukKlub Sportowy ,,Garda” Bytów, boks, II miejsce w XXX Indywidulanych Mistrzostwach Polski Juniorów w boksie w kat. do 86 kg w Sokółce - 5 500 zł,

- Tomasz Kmiecik, Bytowski Klub Sportów Walki, judo, I miejsce w Mistrzostwach Polski Weteranów i Amatorów w judo w kat. do 66 kg - 6 500 zł,

- Łukasz Malek, TREFL GDAŃSK S.A, siatkówka, I miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Polski w kat. młodzik w Poznaniu, I miejsce w Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce w Gliwicach, I miejsce w kat. U-13 chłopców I Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce Plażowej w Kołobrzegu, III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 6 500 zł,

- Łukasz Gliszczyński, Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących ,,ŚWIT” we Wrocławiu, lekkoatletyka, III miejsce w Mistrzostwach Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce w Warszawie w konkurencji - skok w dal - 5 500 zł,

- Jan Krukowski, GKS CARTUSIA w Kartuzach, kolarstwo, I miejsce w Mistrzostwach Polski Elity w kolarstwie torowym w kat. senior w Pruszkowie - 6 500 zł,

- Kryspin Garski, ULKS ,,TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom, lekkoatletyka, I miejsce w Mistrzostwach Polski U16 w chodzie na 5000 metrów - 6 500 zł,

- Michalina KurkowskaUKS Dwójka Bytów, badminton, III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych w grze podwójnej w Suchedniowie - 5 000 zł,

- Anna DudaUKS Dwójka Bytów, badminton, I miejsce w grze pojedynczej w Indywidualnych Mistrzostwach Polskiego Związku Badmintona w Kępnie, II miejsce w grze pojedynczej w Indywidulanych Mistrzostwach Polski w Józefosławiu, Członek Kadry Narodowej Młodzieżowców - 5 500 zł,

- Hanna MaliszewskaBiało-Zielone Ladies Gdańsk, rugby, IV miejsce w Mistrzostwach Europy Kobiet Rugby 7 w kat. wiekowej seniorek w Algarve i Hamburgu - 7 000 zł.