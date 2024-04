Most Czołgowy nad Słupią rozebrany. Powstanie nowa przeprawa [zdjęcia]

Demontaż Mostu Czołgowego rozpoczął się już po koniec stycznia. Prace zainicjowano od odrdzewiania konstrukcji, która ma ponad 50 lat. Z tego powodu wiele śrub, sworzni i innych elementów zapiekło się i mogło stawiać opór podczas rozbiórki.

Idąc zgodnie z nurtem Słupi Most Czołgowy był pierwszą przeprawą w mieście. Łączył dwa brzegi rzeki w rejonie Parku Kultury i Wypoczynku oraz Lasku Południowego.

Postawiono go na początku lat 70. XX wieku. Była to jednoprzęsłowa konstrukcja Baileya opracowana podczas II wojny światowej. Donald Bailey był brytyjskim inżynierem pracującym dla wojska. Zaprojektował on stalowy most, który można było szybko zmontować i zdemontować. Ułatwiała to segmentowa konstrukcja, do montażu której nie potrzeba było nawet ciężkiego sprzętu.